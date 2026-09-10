O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu nesta quarta-feira (9) pagar US$ 5 mil, equivalentes a R$25 mil, a cada adulto americano caso o Partido Republicano mantenha o controle da Câmara e do Senado nas eleições legislativas de novembro.

Durante a convenção republicana em Dallas, no Texas, Trump chamou o pagamento de “Trump Dividend” e comparou a medida à distribuição de lucros de empresas aos acionistas.

A proposta custaria mais de US$1 trilhão e dependeria de aprovação do Congresso. O vice-presidente JD Vance indicou que o benefício não seria destinado aos mais ricos e citou as receitas obtidas com tarifas como possível fonte de financiamento. A arrecadação, porém, é inferior ao valor necessário para os pagamentos.