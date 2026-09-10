O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu nesta quarta-feira (9) pagar US$ 5 mil, equivalentes a R$25 mil, a cada adulto americano caso o Partido Republicano mantenha o controle da Câmara e do Senado nas eleições legislativas de novembro.
Durante a convenção republicana em Dallas, no Texas, Trump chamou o pagamento de “Trump Dividend” e comparou a medida à distribuição de lucros de empresas aos acionistas.
A proposta custaria mais de US$1 trilhão e dependeria de aprovação do Congresso. O vice-presidente JD Vance indicou que o benefício não seria destinado aos mais ricos e citou as receitas obtidas com tarifas como possível fonte de financiamento. A arrecadação, porém, é inferior ao valor necessário para os pagamentos.
O plano é proposto em meio ao déficit anual próximo de US$ 1,8 trilhão e à dívida nacional que ultrapassou US$ 40 trilhões. Segundo Marc Goldwein, diretor de política do Committee for a Responsible Federal Budget, Trump não tem autoridade para realizar os pagamentos sem aprovação do Congresso.
Trump já havia defendido pagamento de US$ 2 mil neste ano, mas sem vinculá-lo à vitória republicana nas eleições. Em 2025, também distribuiu cheques de US$ 1.776 a militares, iniciativa chamada de “warrior dividend”.
A proposta de US$ 5 mil supera o valor recebido individualmente por americanos em pagamentos diretos dos programas de auxílio criados durante a pandemia de Covid-19 no primeiro mandato de Trump.
Com informações da Associated Press.