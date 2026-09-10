A Semana do Cinema começa nesta quinta-feira (10) com ingressos a partir de R$ 10 em cinemas de todo o Brasil. A promoção segue até 16 de setembro e, em grande parte das redes participantes, também inclui combos de pipoca e refrigerante.

A iniciativa da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec) reúne redes como Cinemark, Cinépolis, UCI e Cinesystem. A oferta vale para filmes em cartaz nas sessões tradicionais, inclusive aos fins de semana.

As entradas custam R$ 10 para sessões iniciadas antes das 17h e R$ 12 nos demais horários. Pré-estreias, shows e salas especiais não participam da promoção.