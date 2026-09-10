Três irmãos, de cinco, oito e dez anos, sofreram queimaduras ao manusearem álcool de limpeza dentro de uma casa em Francisco Alves, Noroeste do Paraná, na terça-feira (8).
Segundo a Polícia Militar, a mãe, de 26 anos, saiu para trabalhar às 7h30 e deixou os filhos sozinhos. Ela orientou que as crianças fossem à casa da avó ao acordarem, a duas quadras dali.
Os irmãos desobedeceram, brincaram com tinta e se limparam com álcool. Em seguida, a criança de dez anos colocou fogo num pedaço de papel. Como os dois menores tinham álcool pelo corpo, foram atingidos pelas chamas.
A menina de oito anos sofreu queimaduras leves no rosto e no braço esquerdo. O menino de cinco anos teve queimadura leve no ombro. Um vizinho escutou o choro, prestou os primeiros socorros e levou os três ao Hospital Municipal de Francisco Alves.
As crianças ficaram em observação e foram acompanhadas pelo pai e outros familiares. Conselheiros tutelares acionaram a Polícia Militar após os irmãos darem entrada na unidade.
A mãe foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil para prestar esclarecimento, e a ocorrência foi registrada como abandono de incapaz e lesão corporal culposa.
Com informações da Banda B.