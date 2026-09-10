Laise Sousa Carvalho se acorrentou ao portão do Hospital Geral de Palmas (HGP), no Tocantins, nessa quarta-feira (9), para cobrar a transferência do filho Kauan, de cinco anos, para uma unidade de saúde em São Paulo. O menino está internado na UTI Pediátrica e precisa de cirurgia cardíaca.

No mesmo dia, Laise deixou o HGP e se acorrentou em frente ao Ministério Público do Tocantins (MPTO). O órgão informou que recebeu a mãe e encaminhará as novas informações à promotoria responsável pelo caso.

A criança nasceu com malformação congênita no coração e já passou por duas cirurgias. O terceiro procedimento, chamado Fontan, é indicado para pacientes que têm apenas um ventrículo funcional. Kauan recebe alimentação via sonda, não fala, não anda e tem dificuldade para respirar.