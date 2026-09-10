11 de setembro de 2026
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BUROCRACIA

Mãe se acorrenta a hospital para cobrar cirurgia para o filho

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/redes sociais
O menino está internado na UTI Pediátrica e precisa de cirurgia cardíaca.
O menino está internado na UTI Pediátrica e precisa de cirurgia cardíaca.

Laise Sousa Carvalho se acorrentou ao portão do Hospital Geral de Palmas (HGP), no Tocantins, nessa quarta-feira (9), para cobrar a transferência do filho Kauan, de cinco anos, para uma unidade de saúde em São Paulo. O menino está internado na UTI Pediátrica e precisa de cirurgia cardíaca.

No mesmo dia, Laise deixou o HGP e se acorrentou em frente ao Ministério Público do Tocantins (MPTO). O órgão informou que recebeu a mãe e encaminhará as novas informações à promotoria responsável pelo caso.

A criança nasceu com malformação congênita no coração e já passou por duas cirurgias. O terceiro procedimento, chamado Fontan, é indicado para pacientes que têm apenas um ventrículo funcional. Kauan recebe alimentação via sonda, não fala, não anda e tem dificuldade para respirar.

A Justiça determinou a traansferência do menino para São Paulo em julho de 2025, com direito a acompanhante e auxílio para despesas de hospedagem e alimentação durante o tratamento. Um ano depois, o procedimento ainda não havia sido realizado. O juiz Edimar de Paula, da Vara da Família de Paraíso do Tocantins, determinou o bloqueio dos valores necessários para a transferência por UTI aérea e realização do tratamento em São José do Rio Preto (SP), sem que o menino tivesse sido atendido.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde informou ao G1, o procedimento de Fontan foi contraindicado pelas condições clínicas de Kauan, que tem comprometimento dos acessos vasculares e fragilidade clínica e neurológica. A pasta afirmou que, após a mais recente decisão judicial, que autoriza a transferência, adota as providências.

Com informações do g1.

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