Laise Sousa Carvalho se acorrentou ao portão do Hospital Geral de Palmas (HGP), no Tocantins, nessa quarta-feira (9), para cobrar a transferência do filho Kauan, de cinco anos, para uma unidade de saúde em São Paulo. O menino está internado na UTI Pediátrica e precisa de cirurgia cardíaca.
No mesmo dia, Laise deixou o HGP e se acorrentou em frente ao Ministério Público do Tocantins (MPTO). O órgão informou que recebeu a mãe e encaminhará as novas informações à promotoria responsável pelo caso.
A criança nasceu com malformação congênita no coração e já passou por duas cirurgias. O terceiro procedimento, chamado Fontan, é indicado para pacientes que têm apenas um ventrículo funcional. Kauan recebe alimentação via sonda, não fala, não anda e tem dificuldade para respirar.
A Justiça determinou a traansferência do menino para São Paulo em julho de 2025, com direito a acompanhante e auxílio para despesas de hospedagem e alimentação durante o tratamento. Um ano depois, o procedimento ainda não havia sido realizado. O juiz Edimar de Paula, da Vara da Família de Paraíso do Tocantins, determinou o bloqueio dos valores necessários para a transferência por UTI aérea e realização do tratamento em São José do Rio Preto (SP), sem que o menino tivesse sido atendido.
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde informou ao G1, o procedimento de Fontan foi contraindicado pelas condições clínicas de Kauan, que tem comprometimento dos acessos vasculares e fragilidade clínica e neurológica. A pasta afirmou que, após a mais recente decisão judicial, que autoriza a transferência, adota as providências.
Com informações do g1.