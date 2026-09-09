O Supremo Tribunal Federal (STF) arquivou a ação que questionava o uso de carros particulares em aulas práticas e no exame de direção para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Com a decisão, continua válida a regra que permite a utilização desses veículos.
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A ministra Cármen Lúcia entendeu que a discussão deveria passar primeiro pela análise da compatibilidade da resolução com outras leis de trânsito, como o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Por isso, o STF não analisou o mérito da ação apresentada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística (CNTTL).
A Resolução nº 1.020/2025 permite, desde dezembro de 2025, o uso de veículos particulares nas aulas e no exame prático, sem exigir adaptações ou modificações. A regra também integra as mudanças do Contran que retiraram a obrigatoriedade de realizar todas as aulas práticas em autoescolas.
A utilização de carros particulares pode gerar dúvidas sobre a cobertura do seguro em caso de acidente. Segundo seguradoras consultadas pelo g1, as apólices, em geral, não cobrem ocorrências envolvendo condutores sem CNH. A FenSeg afirma que a cobertura depende das condições contratadas e recomenda consultar previamente a seguradora.
Com informações do g1.