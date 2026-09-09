O Supremo Tribunal Federal (STF) arquivou a ação que questionava o uso de carros particulares em aulas práticas e no exame de direção para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Com a decisão, continua válida a regra que permite a utilização desses veículos.

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A ministra Cármen Lúcia entendeu que a discussão deveria passar primeiro pela análise da compatibilidade da resolução com outras leis de trânsito, como o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Por isso, o STF não analisou o mérito da ação apresentada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística (CNTTL).