Segundo a Polícia Militar, o homem pulou o muro do condomínio em que a jovem mora e subiu pelas escadas para acessar os andares. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação.

Um médico de 33 anos foi socorrido com ferimentos de tiros após após invadir o apartamento da ex-namorada, uma estudante de medicina de 24 anos, em Bauru, no interior de São Paulo, nesta terça-feira (8).

Em seguida, ele escalou a estrutura externa do prédio até o sexto andar e entrou pela janela no apartamento da ex-namorada, como mostra o circuito de monitoramento. Ele estava armado, de acordo com a PM.

A jovem relatou à Polícia Civil que dormia no momento em que o médico invadiu sua casa. Ela afirma que ele trancou a porta de entrada e efetuou dois disparos contra o próprio corpo.

Um tiro atingiu o abdômen e outro passou de raspão pela cabeça, acertando uma janela. A estudante não foi ferida.