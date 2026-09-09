Médico escala prédio, invade flat da ex e se fere com tiros
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Um médico de 33 anos foi socorrido com ferimentos de tiros após após invadir o apartamento da ex-namorada, uma estudante de medicina de 24 anos, em Bauru, no interior de São Paulo, nesta terça-feira (8).
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Segundo a Polícia Militar, o homem pulou o muro do condomínio em que a jovem mora e subiu pelas escadas para acessar os andares. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação.
Em seguida, ele escalou a estrutura externa do prédio até o sexto andar e entrou pela janela no apartamento da ex-namorada, como mostra o circuito de monitoramento. Ele estava armado, de acordo com a PM.
A jovem relatou à Polícia Civil que dormia no momento em que o médico invadiu sua casa. Ela afirma que ele trancou a porta de entrada e efetuou dois disparos contra o próprio corpo.
Um tiro atingiu o abdômen e outro passou de raspão pela cabeça, acertando uma janela. A estudante não foi ferida.
Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e levou o médico ao Hospital de Base de Bauru. Ele passou por cirurgia e permanece internado em estado grave, sob escolta policial.
A estudante afirmou em depoimento que o relacionamento havia terminado uma semana antes. O namorado, no entanto, não aceitava o fim do namoro.
A arma usada no crime foi encontrada pelos policiais na bolsa da jovem. A polícia não informou a quem pertencia o revólver.
O médico responderá autuado por violação de domicílio e porte ilegal de arma de fogo de uso proibido.
A polícia aguarda laudos da perícia e segue com as investigações para determinar a autoria dos disparos.