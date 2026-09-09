Jackson do Nascimento, ídolo e um dos maiores artilheiros da história do Athletico, morreu aos 102 anos na madrugada desta quarta-feira (9). O ex-meia-atacante fez parte da equipe que deu origem ao apelido de “Furacão” do clube.

Nascido em Paranaguá em 1924, Jackson defendeu o Athletico entre 1944 e 1957, com uma breve passagem pelo Corinthians em 1950. Pelo Rubro-Negro, marcou 150 gols em mais de 300 partidas e se tornou o segundo maior artilheiro da história do clube, atrás apenas de Sicupira. Também foi o primeiro jogador a vestir a camisa 10 da equipe.

Jackson conquistou os Campeonatos Paranaenses de 1945 e 1949. No segundo título, o Athletico venceu dez partidas consecutivas e marcou 49 gols, período associado ao surgimento do apelido “Furacão”. Ele também divide com Marreco o posto de maior goleador dos Atletibas, com 15 gols.