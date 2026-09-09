Uma viatura da Guarda Civil Municipal bateu em uma moto com dois adolescentes de 16 anos durante uma perseguição na tarde desta segunda-feira (7), em São José dos Campos, no interior de São Paulo.

Um deles morreu no local. Os nomes dos adolescentes não foram divulgados. A abordagem ocorreu na região do Campo dos Alemães, bairro da zona sul da cidade.

Os agentes deram ordem de parada após perceberem que o condutor não usava capacete e a moto estava sem placa.