Fotos com cabelos volumosos, roupas coloridas e estética de filme antigo estão viralizando nas redes sociais. A trend usa ferramentas de inteligência artificial para transformar imagens atuais em versões inspiradas na década de 1980.
Como fazer
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Escolha uma foto
Prefira uma imagem com o rosto visível, boa iluminação e qualidade suficiente para a IA identificar os traços.
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Abra uma ferramenta de IA
É possível usar ferramentas como ChatGPT ou Gemini para gerar a imagem.
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Envie a foto
Faça o upload da imagem escolhida na ferramenta.
Digite o prompt
Use uma instrução como:
“Com base na minha foto, crie uma imagem ultrarrealista de como eu seria se vivesse nos anos 80. Mantenha os traços do meu rosto, mas adicione um penteado volumoso típico da época, roupas clássicas dos anos 80 com cores marcantes ou jeans de cintura alta, e uma iluminação com granulação de filme fotográfico antigo.”
Personalize o resultado
O prompt pode ser adaptado para manter características específicas da foto original, como penteado, roupas, cores ou traços faciais.
Salve e compartilhe
Depois que a imagem for gerada, basta salvar o resultado e publicar nas redes sociais.