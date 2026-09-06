Baixa temperatura deve continuar em São Paulo no 7 de Setembro
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Os paulistanos enfrentaram frio e chuva fraca neste domingo (6). Nesta segunda-feira, feriado da Independência, a frente fria continua e as temperaturas baixas devem se repetir na cidade.
Neste domingo, a Defesa Civil Municipal decretou estado de "alerta" para baixas temperaturas em toda a capital. Equipes da prefeitura reforçaram a distribuição de cobertores à população em situação de rua.
Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da prefeitura, os termômetros registraram temperatura média de 12°C na manhã de domingo, com sensação térmica de 10°C.
A temperatura mais fria foi observada no distrito de Parelheiros, no extremo da zona sul, com 8°C. Na região central, os termômetros marcaram 13°C, segundo CGE.
Quem desceu ao litoral paulista não teve um domingo de sol na praia. Em Guarujá, na Baixada Santista, por exemplo, a temperatura ficou entre 14°C e 18°C, com céu fechado e previsão de pancadas de chuva. Ubatuba, no litoral norte, registrou 8°C no início da manhã.
As temperaturas baixas devem permanecer nesta segunda-feira e nos próximos dias, segundo previsão dos meteorologistas.
O 7 de Setembro também promete ser gelado, com temperaturas semelhantes às do domingo. Pode ocorrer chuva isolada durante os desfiles em comemoração à Independência, no Sambódromo do Anhembi.
Os portões do local serão abertos ao público a partir das 8h e o desfile terá início às 9h. O evento terá a participação de aproximadamente 2.500 pessoas de escolas da rede pública e associações civis, além de outros quase 2.800 membros da tropa militar.
Em toda a cidade, os termômetros devem variar entre 10°C e 14°C, com índices de umidade acima dos 75%.
No litoral, a Defesa Civil estadual recomendou a população a "evitar atividades náuticas, já que há condição para agitação marítima durante todo o feriado prolongado".
O órgão também orientou moradores de áreas de risco a "permanecerem atentos aos sinais que antecedem os deslizamentos de terra, como rachaduras nas paredes, portas e janelas enroscando e postes e árvores inclinados".
A Marinha também emitiu alerta de ressaca no mar, com ondas que podem chegar a até 2,5 metros de altura, nos litorais de São Paulo e Rio de Janeiro.
Em Brasília, onde também ocorrem desfiles em homenagem à Independência, o feriado deve ser nublado com pancadas de chuva, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A temperatura pode chegar a 30°C.
O desfile militar está previsto para começar às 9h na Esplanada dos Ministérios. Neste ano são esperadas 30 mil espectadores, segundo o governo federal.
Já a cidade do Rio de Janeiro também deve ter um feriado com temperaturas mais baixas do que a média, com mínima de 14º e máxima de 23°C, de acordo com o Inmet.
Nos próximos dias, as chuvas devem diminuir na capital paulista, mas o céu vai permanecer com muitas nuvens. Segundo o CGE, "a sensação geral deve ser de frio, principalmente durante as madrugadas."
Na terça-feira (8), a previsão é de melhora do tempo, com temperaturas um pouco mais altas. O sol aparece entre muitas nuvens no decorrer do dia, mas a sensação ainda deve ser de frio. As temperaturas variam entre mínimas de 11°C e máximas que não devem superar os 20°C, com índices de umidade acima dos 65%.