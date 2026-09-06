Os paulistanos enfrentaram frio e chuva fraca neste domingo (6). Nesta segunda-feira, feriado da Independência, a frente fria continua e as temperaturas baixas devem se repetir na cidade.

Neste domingo, a Defesa Civil Municipal decretou estado de "alerta" para baixas temperaturas em toda a capital. Equipes da prefeitura reforçaram a distribuição de cobertores à população em situação de rua.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da prefeitura, os termômetros registraram temperatura média de 12°C na manhã de domingo, com sensação térmica de 10°C.