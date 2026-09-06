Uma disputa da liga alemã de judô terminou em agressão neste fim de semana e o episódio viralizou nas redes sociais. O georgiano Akaki Japaridze, 24, desferiu socos no rosto do alemão Timo Cavelius, 29, durante uma competição entre clubes disputada no sábado (5) em Leipzig, na Alemanha.

Japaridze, lutador convidado do JC Leipzig, partiu para cima do adversário assim que a luta terminou. No vídeo da luta, é possível ver Cavelius aplicar uma queda em Japaridze e comemorar a vitória cerrando o punho diante do adversário. O georgiano então avança sobre o alemão, que cai com um soco e leva outros dois no rosto antes que companheiros de equipe consigam afastar o agressor.

De acordo com o Leipziger Volkszeitung, Cavelius perdeu dois dentes e fraturou a mandíbula. Ele foi operado ainda na mesma noite na clínica universitária de Leipzig.