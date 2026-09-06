Judoca alemão é agredido com socos por rival após vencer luta
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Uma disputa da liga alemã de judô terminou em agressão neste fim de semana e o episódio viralizou nas redes sociais. O georgiano Akaki Japaridze, 24, desferiu socos no rosto do alemão Timo Cavelius, 29, durante uma competição entre clubes disputada no sábado (5) em Leipzig, na Alemanha.
Japaridze, lutador convidado do JC Leipzig, partiu para cima do adversário assim que a luta terminou. No vídeo da luta, é possível ver Cavelius aplicar uma queda em Japaridze e comemorar a vitória cerrando o punho diante do adversário. O georgiano então avança sobre o alemão, que cai com um soco e leva outros dois no rosto antes que companheiros de equipe consigam afastar o agressor.
De acordo com o Leipziger Volkszeitung, Cavelius perdeu dois dentes e fraturou a mandíbula. Ele foi operado ainda na mesma noite na clínica universitária de Leipzig.
Em entrevista por escrito ao jornal berlinense Tagesspiegel, concedida direto do hospital e depois divulgada em suas redes sociais, o judoca relatou os primeiros momentos após o ataque. "Eu queria comemorar com meus companheiros de equipe e foi então que tudo começou. No início, fiquei paralisado de choque", disse.
Como o ataque ocorreu depois do fim da luta, o episódio representa, para Cavelius, uma agressão física deliberada e, portanto, uma clara lesão corporal. "Acho que as imagens falam por si. O que a Federação Alemã de Judô, a União Europeia de Judô e a Federação Internacional de Judô vão fazer a partir disso, ainda precisamos esperar para ver", escreve ele sobre uma possível punição a Japaridze.
O JC Leipzig pediu desculpas publicamente pouco depois do episódio. Em comunicado no Instagram, o clube escreveu que "a violência não tem lugar" no judô e reafirmou valores como respeito, tolerância e justiça.
Japaridze retornou à Geórgia após o fim de semana. O clube pode ser multado, e o lutador enfrenta risco de suspensão vitalícia pela federação internacional.
Para Cavelius, o episódio compromete diretamente sua preparação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028, já que ele não poderá somar pontos no ranking enquanto se recupera. Em junho, o judoca havia relatado, em artigo de opinião ao Tagesspiegel, sua trajetória como atleta assumidamente gay no esporte.
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