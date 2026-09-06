A Serra Gaúcha registrou neve na tarde deste domingo (6), em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra. O fenômeno foi registrado por moradores e turistas por volta das 15h, quando a temperatura estava em 3,8°C.

Imagens feitas durante cavalgadas mostram a queda dos flocos. A neve também foi registrada em Cambará do Sul, na localidade de Azulega, e no Cânion Fortaleza, onde turistas fizeram um boneco de neve.

A ocorrência foi confirmada pela Climatempo Meteorologia. Inicialmente, a precipitação foi classificada como invernal, pois havia dúvida entre neve e chuva congelada. Depois, a análise confirmou que se tratava de neve.