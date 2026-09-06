A Serra Gaúcha registrou neve na tarde deste domingo (6), em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra. O fenômeno foi registrado por moradores e turistas por volta das 15h, quando a temperatura estava em 3,8°C.
Imagens feitas durante cavalgadas mostram a queda dos flocos. A neve também foi registrada em Cambará do Sul, na localidade de Azulega, e no Cânion Fortaleza, onde turistas fizeram um boneco de neve.
A ocorrência foi confirmada pela Climatempo Meteorologia. Inicialmente, a precipitação foi classificada como invernal, pois havia dúvida entre neve e chuva congelada. Depois, a análise confirmou que se tratava de neve.
Em São Francisco de Paula e Gramado, houve registro de chuva congelada e/ou graupel.
Segundo a meteorologista Josélia Pegorim, da Climatempo, ainda existe possibilidade de neve na Serra Gaúcha durante a noite deste domingo. A previsão indica redução da nebulosidade durante a madrugada e formação de geada na segunda-feira (7), com possibilidade de temperaturas negativas.
Com informações do g1 RS e RBS TV.
⛄️ TEMPO | Neve caiu nesta tarde de domingo (6) nos municípios de São José dos Ausentes e Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul. Próximas horas devem ter mais episódios de neve entre os Aparados e o Planalto Sul Catarinense. 📷 Prefeitura de Ausentes pic.twitter.com/uzK9qecAYD— MetSul.com (@metsul) September 6, 2026