Criminosos estão enviando e-mails falsos com a identidade visual da Netflix para tentar obter dados pessoais e financeiros de assinantes. A prática é conhecida como phishing e usa mensagens que simulam comunicações oficiais da plataforma.
Os golpistas reproduzem logotipo, linguagem e elementos visuais da Netflix. As mensagens informam supostos problemas no pagamento, necessidade de atualização cadastral, atividade suspeita ou risco de cancelamento da assinatura.
Ao clicar no link, a vítima é direcionada a uma página que imita a plataforma e é induzida a informar login, senha e dados do cartão.
A recomendação é acessar a conta diretamente pelo aplicativo ou site oficial da Netflix e não utilizar links recebidos por e-mail ou SMS. Também é indicado verificar o endereço do remetente, não compartilhar senhas, ativar a autenticação em dois fatores quando disponível e usar cartões virtuais em pagamentos online.
A Netflix informa que não solicita senhas, números de cartão, dados bancários ou pagamentos por sites de terceiros por e-mail ou mensagem de texto. Mensagens suspeitas devem ser excluídas e podem ser encaminhadas para phishing@netflix.com, que é o endereço excluivo para denúncia de golpes.
Quem fornecer dados em um golpe deve alterar as senhas utilizadas e, caso tenha informado informações financeiras, entrar em contato com o banco. Se houver prejuízo financeiro ou vazamento de dados, a orientação é registrar um boletim de ocorrência.
Com informações do NSC Total e Projeto Comprova.