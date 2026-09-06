Criminosos estão enviando e-mails falsos com a identidade visual da Netflix para tentar obter dados pessoais e financeiros de assinantes. A prática é conhecida como phishing e usa mensagens que simulam comunicações oficiais da plataforma.

Os golpistas reproduzem logotipo, linguagem e elementos visuais da Netflix. As mensagens informam supostos problemas no pagamento, necessidade de atualização cadastral, atividade suspeita ou risco de cancelamento da assinatura.

Ao clicar no link, a vítima é direcionada a uma página que imita a plataforma e é induzida a informar login, senha e dados do cartão.