08 de setembro de 2026
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ABALO

Tremor de magnitude 3,7 é registrado no norte do Brasil

Por | da Rede Sampi
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Reprodução/sandolandia.to.gov.br
O tremor de Sandolândia é classificado como fraco pela Escala Richter.
O tremor de Sandolândia é classificado como fraco pela Escala Richter.

Um tremor de terra de magnitude 3,7 foi registrado na manhã de sexta-feira (4) próximo ao município de Sandolândia, no interior do Tocantins.

Segundo a Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), o abalo foi registrado pouco antes das 6h. O estado não registrava outro tremor desde fevereiro, quando houve um sismo de magnitude 3,3 em Araguaçu.

O tremor de Sandolândia é classificado como fraco pela Escala Richter. De acordo com a RSBR, abalos dessa intensidade não têm potencial para provocar danos.

Com informações do Metrópoles.

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