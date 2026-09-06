Um tremor de terra de magnitude 3,7 foi registrado na manhã de sexta-feira (4) próximo ao município de Sandolândia, no interior do Tocantins.

Segundo a Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), o abalo foi registrado pouco antes das 6h. O estado não registrava outro tremor desde fevereiro, quando houve um sismo de magnitude 3,3 em Araguaçu.

O tremor de Sandolândia é classificado como fraco pela Escala Richter. De acordo com a RSBR, abalos dessa intensidade não têm potencial para provocar danos.