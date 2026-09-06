Izabelly Stuber, de 20 anos, 1ª princesa de Timbó Grande, morreu na madrugada deste sábado (5) após ser atropelada por um carro em Caçador, no Meio-Oeste de Santa Catarina.
Segundo testemunhas ouvidas pela Polícia Militar, Izabelly caminhava com outras pessoas nas proximidades do Centro de Eventos quando foi atingida pelo veículo, que desceu de ré e de forma descontrolada pela Rodovia Municipal Honorino Moro.
A jovem foi encontrada gravemente ferida perto do carro e recebeu atendimento dos socorristas, mas morreu no local.
O motorista, que deixava um evento, admitiu aos policiais que havia ingerido bebida alcoólica e apresentava sinais de embriaguez. Ele relatou que perdeu a aderência ao acessar uma rua íngreme, que estava molhada pela chuva, e não conseguiu controlar o veículo durante a descida.
O homem foi levado à delegacia, e o carro foi recolhido para perícia. A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas.
Izabelly trabalhava como designer de cílios e cursava Ciências Contábeis. A Prefeitura de Timbó Grande publicou uma nota de pesar pela morte da jovem.
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