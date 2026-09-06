Izabelly Stuber, de 20 anos, 1ª princesa de Timbó Grande, morreu na madrugada deste sábado (5) após ser atropelada por um carro em Caçador, no Meio-Oeste de Santa Catarina.

Segundo testemunhas ouvidas pela Polícia Militar, Izabelly caminhava com outras pessoas nas proximidades do Centro de Eventos quando foi atingida pelo veículo, que desceu de ré e de forma descontrolada pela Rodovia Municipal Honorino Moro.

A jovem foi encontrada gravemente ferida perto do carro e recebeu atendimento dos socorristas, mas morreu no local.