07 de setembro de 2026
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ACIDENTE FATAL

Princesa de SC morre aos 20 anos, atropelada após evento

Por | da Rede Sampi
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Reprodução/@prefeituratimbogrande/Instagram
A jovem foi encontrada gravemente ferida perto do carro e recebeu atendimento dos socorristas, mas morreu no local.
A jovem foi encontrada gravemente ferida perto do carro e recebeu atendimento dos socorristas, mas morreu no local.

Izabelly Stuber, de 20 anos, 1ª princesa de Timbó Grande, morreu na madrugada deste sábado (5) após ser atropelada por um carro em Caçador, no Meio-Oeste de Santa Catarina.

Segundo testemunhas ouvidas pela Polícia Militar, Izabelly caminhava com outras pessoas nas proximidades do Centro de Eventos quando foi atingida pelo veículo, que desceu de ré e de forma descontrolada pela Rodovia Municipal Honorino Moro.

A jovem foi encontrada gravemente ferida perto do carro e recebeu atendimento dos socorristas, mas morreu no local.

O motorista, que deixava um evento, admitiu aos policiais que havia ingerido bebida alcoólica e apresentava sinais de embriaguez. Ele relatou que perdeu a aderência ao acessar uma rua íngreme, que estava molhada pela chuva, e não conseguiu controlar o veículo durante a descida.

O homem foi levado à delegacia, e o carro foi recolhido para perícia. A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas.

Izabelly trabalhava como designer de cílios e cursava Ciências Contábeis. A Prefeitura de Timbó Grande publicou uma nota de pesar pela morte da jovem.

O velório ocorre na Câmara Municipal de Timbó Grande. O sepultamento está marcado para as 10h de domingo (6), no Cemitério do Buriti.

Com informações do NSC Total.

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