Uma mulher de 31 anos foi presa na sexta-feira (4) depois de furtar a carteira de um idoso em Linhares, no Espírito Santo. O crime aconteceu na Praça Nestor Gomes, no Centro, e foi registrado por câmera de segurança.

Nas imagens, a mulher se aproxima do ouvido do idoso, retira a carteira do bolso da camisa e pega um cartão antes de devolvê-la. Em seguida, deixa o local de bicicleta.

A suspeita foi localizada pela Guarda Civil em frente a uma casa lotérica, onde tentou utilizar o cartão furtado.