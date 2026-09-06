07 de setembro de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
MÃO LIGEIRA

Mulher furta homem durante conversa ao pé do ouvido; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/captura de tela
O furto foi registrado por câmera de segurança.
O furto foi registrado por câmera de segurança.

Uma mulher de 31 anos foi presa na sexta-feira (4) depois de furtar a carteira de um idoso em Linhares, no Espírito Santo. O crime aconteceu na Praça Nestor Gomes, no Centro, e foi registrado por câmera de segurança.

Nas imagens, a mulher se aproxima do ouvido do idoso, retira a carteira do bolso da camisa e pega um cartão antes de devolvê-la. Em seguida, deixa o local de bicicleta.

A suspeita foi localizada pela Guarda Civil em frente a uma casa lotérica, onde tentou utilizar o cartão furtado.

Na delegacia, o idoso reconheceu a mulher e afirmou que ela também havia furtado seu celular na semana anterior. A suspeita foi autuada por furto qualificado.

Com informações do g1.

Clique e assista ao vídeo

Comentários

Comentários