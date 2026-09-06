A atriz e modelo do filme Baywatch, Brooks Nader, de 29 anos, levantou discussão nas redes sociais ao aparecer nua da cintura para cima na frente do próprio pai durante uma viagem em família à Sardenha, na Itália.

As imagens foram registradas em 9 de agosto. Nader aparece sem a parte de cima do biquíni enquanto estava acompanhada do pai, da mãe, Holland, e da irmã, Sarah Jane.

A cena gerou críticas dos usuários para os quais é inadequado ficar sem roupa diante dos pais. Outros defenderam a atitude e destacaram que a nudez é mais comum em alguns países europeus.