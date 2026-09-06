07 de setembro de 2026
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Atriz de Baywatch fica nua na frente do pai e divide opiniões

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/CIAOPIX / BACKGRID via news.com.au
A cena gerou críticas dos usuários para os quais é inadequado ficar sem roupa diante dos pais.
A cena gerou críticas dos usuários para os quais é inadequado ficar sem roupa diante dos pais.

A atriz e modelo do filme Baywatch, Brooks Nader, de 29 anos, levantou discussão nas redes sociais ao aparecer nua da cintura para cima na frente do próprio pai durante uma viagem em família à Sardenha, na Itália.

As imagens foram registradas em 9 de agosto. Nader aparece sem a parte de cima do biquíni enquanto estava acompanhada do pai, da mãe, Holland, e da irmã, Sarah Jane.

A cena gerou críticas dos usuários para os quais é inadequado ficar sem roupa diante dos pais. Outros defenderam a atitude e destacaram que a nudez é mais comum em alguns países europeus.

“Ela está na Europa, relaxem”, escreveu um internauta. Outro afirmou que esse tipo de comportamento é comum em países europeus e não deveria ser considerado estranho.

Com informações do News.com.au.

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