Uma mulher de 36 anos foi condenada nos Estados Unidos por matar o próprio filho, de 11 meses, após sequestrar a criança para impedir que o pai obtivesse a guarda. Madeline Veronique Daly atirou no rosto do bebê dentro de um trailer numa área rural do Novo México, em 23 de dezembro de 2025.
Segundo a polícia, Daly levou o filho do Wyoming para o Novo México, descumprindo a decisão judicial que concedeu a guarda emergencial ao pai. Ela também afirmou aos investigadores que a morte do menino "valia a pena" caso impedisse o pai e familiares paternos de terem contato com a criança.
Polícia cercou trailer
As autoridades localizaram Daly em um parque de trailers em Silver City, no Novo México, depois que ela se candidatou a um emprego na região e o mandado de prisão constou na consulta de antecedentes criminais.
Os policiais cercaram o trailer enquanto aguardavam autorização para entrar. Nesse momento, ouviram o disparo e entraram no local. O bebê foi atingido por um tiro de pistola 9 mm e morreu.
De acordo com o depoimento registrado no caso, Daly também tentou atirar contra si mesma, mas foi contida pelos policiais.
Condenação
Daly se declarou culpada no último dia 26 pelo crime de homicídio em primeiro grau. Ela pode receber prisão perpétua, segundo os promotores.
A mulher afirmou à polícia que levou o filho porque não queria que ele viajasse entre Nebraska e Wyoming duas vezes por mês. Também declarou que pretendia impedir que o pai, identificado como Jake, ficasse com Basil.
Daly fez ainda alegações não comprovadas de que o filho estava em perigo e poderia sofrer abuso caso voltasse para o pai. Segundo a polícia, ela também afirmou que o homem nunca havia demonstrado interesse financeiro, físico ou emocional pela criança.
Com informações do New York Post.