Neymar ficará dois meses sem jogar após lesão na coxa
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A Folha apurou neste sábado (5) que Neymar ficará oito semanas sem jogar. Na sexta-feira (4), o Santos informou que exames indicaram uma lesão no músculo reto anterior da coxa direita, sem dar uma previsão do tempo de recuperação.
O atacante sentiu o problema em partida contra o Palmeiras, na Vila Belmiro, na quarta-feira (2), quando o Santos foi eliminado da Copa do Brasil pelo rival.
Segundo o relato do clube na sexta, "os resultados indicaram uma lesão muscular tipo 2B no reto anterior". O número 2 se refere ao grau da lesão: no caso de Neymar, houve ruptura parcial das fibras musculares. A letra B mostra a localização do problema, na junção miotendínea, uma área de transição entre músculo e tendão.
Neymar deve portanto desfalcar o Santos em nove partidas do Campeonato Brasileiro e nos duelos contra o Atlético Mineiro, nos dias 9 e 16 deste mês, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Caso a equipe de Cuca avance, o atacante deve também perder as semifinais, marcadas para o meio de outubro.
O atacante teve outra lesão de grau 2 em 17 de maio. Naquele dia, véspera da convocação para a Copa do Mundo, ele machucou a panturrilha direita numa partida contra o Coritiba. O jogador e o clube disseram que se tratava de um edema, o que não era o caso.
Convocado mesmo assim -e mantido no grupo quando os exames da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) mostraram que o diagnóstico divulgado anteriormente não era verdeiro-, ele teve condições de voltar em 24 de junho, um mês e uma semana após a lesão.