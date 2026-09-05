A Folha apurou neste sábado (5) que Neymar ficará oito semanas sem jogar. Na sexta-feira (4), o Santos informou que exames indicaram uma lesão no músculo reto anterior da coxa direita, sem dar uma previsão do tempo de recuperação.

O atacante sentiu o problema em partida contra o Palmeiras, na Vila Belmiro, na quarta-feira (2), quando o Santos foi eliminado da Copa do Brasil pelo rival.

Segundo o relato do clube na sexta, "os resultados indicaram uma lesão muscular tipo 2B no reto anterior". O número 2 se refere ao grau da lesão: no caso de Neymar, houve ruptura parcial das fibras musculares. A letra B mostra a localização do problema, na junção miotendínea, uma área de transição entre músculo e tendão.