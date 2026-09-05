A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) condenou um homem por maus-tratos, apropriação indébita e desvio dos rendimentos da tia, de 87 anos, em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. Ele também deverá pagar R$10 mil por danos morais à vítima.

Segundo o processo, o sobrinho morava com a idosa e mantinha com ela uma relação marcada por agressões físicas e psicológicas. Mesmo recebendo aposentadoria e pensão, a mulher vivia em condições degradantes e era obrigada a pedir dinheiro nas ruas.

Idosa sofria com desnutrição

Os crimes foram praticados entre 2023 e 2024. De acordo com o processo, o homem não trabalhava e tinha problemas relacionados à dependência química. Ele se apropriava dos rendimentos da tia para sustentar o próprio vício.