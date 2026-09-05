A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) condenou um homem por maus-tratos, apropriação indébita e desvio dos rendimentos da tia, de 87 anos, em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. Ele também deverá pagar R$10 mil por danos morais à vítima.
Segundo o processo, o sobrinho morava com a idosa e mantinha com ela uma relação marcada por agressões físicas e psicológicas. Mesmo recebendo aposentadoria e pensão, a mulher vivia em condições degradantes e era obrigada a pedir dinheiro nas ruas.
Idosa sofria com desnutrição
Os crimes foram praticados entre 2023 e 2024. De acordo com o processo, o homem não trabalhava e tinha problemas relacionados à dependência química. Ele se apropriava dos rendimentos da tia para sustentar o próprio vício.
Enquanto isso, a idosa era vista perambulando por Ituiutaba e pedindo dinheiro. Ela tinha condições precárias de higiene, desnutrição e hematomas provocados por agressões sofridas dentro de casa.
Após a intervenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) do município, a mulher passou a morar com parentes em outra cidade. Com o afastamento do sobrinho, superou a desnutrição e deixou de sofrer novos ferimentos.
Defesa alegou ajuda voluntária
O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) denunciou o homem, destacando a vulnerabilidade física da vítima e a submissão afetiva ao sobrinho, além da situação de abandono em que ela era mantida.
Em primeira instância, ele foi condenado com base no Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003), pelos crimes de expor a tia a perigo e submetê-la a condições degradantes, previsto no artigo 99, e de apropriar-se ou desviar seus proventos, previsto no artigo 102.
A defesa recorreu e alegou falta de provas. Também afirmou que a idosa era lúcida, ajudava o sobrinho voluntariamente e havia negado, em depoimentos, sofrer maus-tratos ou agressões.
Tribunal aponta dependência emocional
O relator do recurso, desembargador Eduardo César Fortuna Grion, manteve a condenação e a indenização por danos morais, além de ajustar o cálculo da pena.
Segundo a decisão, testemunhos, relatórios do Creas e laudo pericial demonstraram que a idosa vivia em contexto de maus-tratos, abandono, condições precárias de higiene, emagrecimento acentuado, lesões recorrentes e falta de cuidados necessários.
O relator também apontou que a dependência emocional em relação ao sobrinho favoreceu a submissão e a exploração financeira da vítima. A decisão destacou ainda que ela era obrigada a pedir dinheiro em vias públicas apesar de possuir rendimentos mensais suficientes para a própria subsistência.
Para o desembargador, em situações de extrema vulnerabilidade dentro do ambiente doméstico, a dependência emocional pode funcionar como mecanismo de manipulação e silenciamento, o que ajuda a explicar declarações da vítima negando os abusos.
Pena
O colegiado corrigiu o cálculo das penas para um ano, cinco meses e 15 dias de reclusão e dois meses e 27 dias de detenção, em regime inicialmente aberto.
Como o condenado preenche os requisitos legais, a restrição de liberdade foi substituída por pena pecuniária de um salário mínimo e prestação de serviços à comunidade.
Os desembargadores Octavio Augusto De Nigris Boccalini e Paula Cunha e Silva acompanharam o voto do relator.