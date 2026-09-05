07 de setembro de 2026
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COMO SE FOSSE LIXO

Garis encontram corpo ensacado ao varrerem rua de S. Paulo

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução via Metrópoles
O cadáver estava ensacado e amarrado.
O cadáver estava ensacado e amarrado.

Garis encontraram um corpo dentro de um saco plástico preto na manhã deste sábado (5), enquanto varriam a Rua Contos Gauchescos, no Jabaquara, zona sul da capital paulista.

O cadáver estava ensacado e amarrado, deixado em um canto da via pública. Os trabalhadores localizaram o corpo pouco antes das 7h. A identidade da vítima ainda não foi informada.

Uma viatura da Polícia Militar esteve no local para preservar a cena até a realização da perícia.

O caso é investigado pelo 16º Distrito Policial, da Vila Clementino.

Com informações do Metrópoles.

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