Garis encontraram um corpo dentro de um saco plástico preto na manhã deste sábado (5), enquanto varriam a Rua Contos Gauchescos, no Jabaquara, zona sul da capital paulista.

O cadáver estava ensacado e amarrado, deixado em um canto da via pública. Os trabalhadores localizaram o corpo pouco antes das 7h. A identidade da vítima ainda não foi informada.

Uma viatura da Polícia Militar esteve no local para preservar a cena até a realização da perícia.