As preliminares e o uso da camisinha durante o sexo são cuidados conhecidos, mas o que fazer depois da relação também merece atenção. Alguns hábitos simples ajudam a evitar infecções e preservar a saúde sexual.

O Dia Mundial da Saúde Sexual, celebrado nesta sexta (4), foi criado em 2010 pela Associação Mundial para a Saúde Sexual (WAS, na sigla em inglês).

"A saúde íntima não exige rituais complicados, mas para que a relação sexual seja e continue sendo prazerosa, há alguns cuidados básicos", diz a urologista Karin Anzolch, secretária-geral da SBU )Sociedade Brasileira de Urologia).