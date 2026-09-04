A candidata a deputada estadual Josi Flora (PL-BA) viralizou nas redes sociais ao interromper e rir durante a fala do candidato Professor Marinho (PSB-BA) no debate realizado na quinta-feira (4), na TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia.

Marinho apresentava propostas voltadas a mães atípicas. Josi o interrompeu diversas vezes e começou a rir. Para o candidato, a atitude foi desrespeitosa.

Após a repercussão, Josi afirmou que as interrupções foram intencionais, que sua atitude foi uma crítica à postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista recente à TV Globo.