A candidata a deputada estadual Josi Flora (PL-BA) viralizou nas redes sociais ao interromper e rir durante a fala do candidato Professor Marinho (PSB-BA) no debate realizado na quinta-feira (4), na TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia.
Marinho apresentava propostas voltadas a mães atípicas. Josi o interrompeu diversas vezes e começou a rir. Para o candidato, a atitude foi desrespeitosa.
Após a repercussão, Josi afirmou que as interrupções foram intencionais, que sua atitude foi uma crítica à postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista recente à TV Globo.
“Eu fui bem intencional”, afirmou a candidata, ao comparar seu comportamento com as interrupções feitas por Lula durante a entrevista. Josi disse ainda que sua intenção era mostrar que a postura do presidente também poderia ser considerada grosseira.
Com informações do Metrópoles.