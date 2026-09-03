VEJA a água do rio Tietê completamente escura em Salto; VÍDEO
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A água do rio Tietê, no trecho que cruza o município de Salto, no interior de São Paulo, ficou escura nesta quarta-feira (2), após acúmulo de lama, lodo e esgoto.
A Prefeitura de Salto afirmou que a mudança na cor da água ocorre em razão da abertura de comportas de barragens na região metropolitana de São Paulo, como nas cidades de Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba.
A operação faz com que grande quantidade de lama, lodo e esgoto acumulados no fundo do rio seja deslocada para outras localidades, ainda de acordo com a prefeitura. A abertura das comportas é realizada após períodos de chuva, para controlar o nível da água.
A Emae (Empresa Metropolitana de Águas e Energia), responsável pela gestão das barragens, não confirma que as comportas do rio foram abertas.
A empresa diz que o aumento da vazão, causado pelas chuvas recentes, e a força da água revolvem parte da matéria orgânica acumulada no fundo de rios e córregos. Isso provoca a suspensão de partículas, o que altera temporariamente a coloração da água.
"O fenômeno, que ocorre especialmente após períodos de estiagem e menor precipitação, se intensifica pelo fato de o rio Tietê receber contribuições de toda a região metropolitana de São Paulo ao longo de seu curso, carregando essa água rio abaixo até a região", diz trecho da nota enviada à Folha.
A Emae afirma ainda atuar no controle de cheias do rio Tietê, seguindo protocolos técnicos que visam prevenir acidentes e transtornos para a população.
É a segunda vez em três meses que o rio Tietê apresenta alteração no trecho de Salto. Em maio, a água ficou coberta por espuma após um episódio associado ao lançamento de produtos no leito do rio sem tratamento prévio.
Na ocasião, a Cetesb afirmou monitorar a situação e manter fiscalização contínua na região. O órgão também relacionou o aumento da vazão às chuvas registradas após um período de estiagem e afirmou que a movimentação da água em alguns pontos de Salto poderia favorecer formação de espuma.
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