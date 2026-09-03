A água do rio Tietê, no trecho que cruza o município de Salto, no interior de São Paulo, ficou escura nesta quarta-feira (2), após acúmulo de lama, lodo e esgoto.

A Prefeitura de Salto afirmou que a mudança na cor da água ocorre em razão da abertura de comportas de barragens na região metropolitana de São Paulo, como nas cidades de Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba.

A operação faz com que grande quantidade de lama, lodo e esgoto acumulados no fundo do rio seja deslocada para outras localidades, ainda de acordo com a prefeitura. A abertura das comportas é realizada após períodos de chuva, para controlar o nível da água.