Ao contrário do que ainda se acredita, os cuidados paliativos não são indicados apenas nos momentos finais da vida. O Dr. Gustavo Bruno Gonçalves, paliativista e médico de família da Palliative Care, explica que essa abordagem pode começar logo após o diagnóstico de doenças progressivas, ajudando a controlar sintomas, apoiar a família e preservar a qualidade de vida durante toda a evolução da doença. Informação correta também é uma forma de cuidado!