Três homens foram presos nesta terça-feira (1º) em Itaboraí, na região metropolitana do Rio, suspeitos de integrar um grupo armado que invadiu um condomínio de casas no bairro Outeiro das Pedras na madrugada de segunda-feira (31) para forçar moradores a contratar uma rede de internet clandestina.

Imagens do circuito de segurança mostraram cinco criminosos armados com fuzis arrombando os portões do condomínio por volta das 3h. Eles arrancaram fios de internet da portaria e atiraram contra câmeras e fiações do local. Um dos invasores chegou a ameaçar o porteiro, dizendo que quebraria tudo caso uma das provedoras legalizadas que atuam na região continuasse a oferecer o serviço.

O grupo age a mando de traficantes que atuam no bairro e usa a intimidação para obrigar moradores a aderir ao serviço clandestino oferecido pela facção, segundo a Polícia Militar. Um dos suspeitos teria se deslocado da Rocinha, na zona sul da capital, para participar da invasão.