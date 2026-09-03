O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nessa quarta-feira (2) que mantém uma “boa relação com o Brasil”, e que países da América do Sul passam por uma mudança política da esquerda para a direita. Na declaração, Trump não citou diretamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Trump também afirmou que os Estados Unidos têm conquistado mais respeito na região e atribuiu a si próprio influência sobre eleições em países sul-americanos.

Ao comentar a política da América do Sul, o presidente norte-americano citou Colômbia e Argentina. Sobre a Colômbia, afirmou que o presidente Abelardo de la Espriella era um dos vários candidatos e que sua vitória não era esperada. Trump também disse ter ajudado a eleger aliados na Argentina.