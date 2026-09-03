04 de setembro de 2026
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AMÉRICA DO SUL

Sem mencionar Lula, Trump diz que tem boa relação com Brasil

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@realdonaldtrump/Instagram
Trump também afirmou que os Estados Unidos têm conquistado mais respeito na América do Sul.
Trump também afirmou que os Estados Unidos têm conquistado mais respeito na América do Sul.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nessa quarta-feira (2) que mantém uma “boa relação com o Brasil”, e que países da América do Sul passam por uma mudança política da esquerda para a direita. Na declaração, Trump não citou diretamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Trump também afirmou que os Estados Unidos têm conquistado mais respeito na região e atribuiu a si próprio influência sobre eleições em países sul-americanos.

Ao comentar a política da América do Sul, o presidente norte-americano citou Colômbia e Argentina. Sobre a Colômbia, afirmou que o presidente Abelardo de la Espriella era um dos vários candidatos e que sua vitória não era esperada. Trump também disse ter ajudado a eleger aliados na Argentina.

Questionado sobre a possibilidade de os Estados Unidos instalarem bases militares na América do Sul, em meio a acordos de cooperação com países como Colômbia e El Salvador, Trump não respondeu diretamente. Ele voltou a falar sobre a mudança política no continente e sobre sua suposta influência eleitoral na região.

Com informações do SBT News.

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