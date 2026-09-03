Um morador de Planaltina, no Distrito Federal, afirma que recebeu bolinhas de gude e um hand spinner ao comprar um iPhone 16 por R$ 4.588,20 na plataforma Amazon.
O aparelho foi adquirido em 2 de abril e pago via Pix. Segundo o consumidor, a encomenda chegou lacrada, mas, ao abrir a caixa, ele encontrou as bolinhas de gude e o brinquedo, que estava preso com cola quente.
O comprador registrou boletim de ocorrência, e devolveu a encomenda seguindo as orientações da plataforma.
Segundo o consumidor, o reembolso não foi efetuado mesmo após meses de tentativas, e o aplicativo da Amazon apresentou informações diferentes sobre o andamento da devolução, indicando em alguns momentos que o pacote havia sido recebido e, em outros, que foi perdido durante o transporte.
A Amazon informou que lamenta o ocorrido e que apura o caso internamente.
Sem o reembolso, o consumidor relatou que precisou pedir cartão de crédito emprestado para comprar outro celular. Ele também procurou o Procon-DF e informou que ingressou com ação no Juizado Especial Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT).
Com informações do Metrópoles.