Um morador de Planaltina, no Distrito Federal, afirma que recebeu bolinhas de gude e um hand spinner ao comprar um iPhone 16 por R$ 4.588,20 na plataforma Amazon.

O aparelho foi adquirido em 2 de abril e pago via Pix. Segundo o consumidor, a encomenda chegou lacrada, mas, ao abrir a caixa, ele encontrou as bolinhas de gude e o brinquedo, que estava preso com cola quente.

O comprador registrou boletim de ocorrência, e devolveu a encomenda seguindo as orientações da plataforma.