A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nessa quarta-feira (2) a interdição cautelar da Água Mineral sem Gás da marca Vitoriosa. A medida foi tomada depois que uma amostra apresentou resultado insatisfatório na análise microbiológica.

Segundo laudo do Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels, do Rio de Janeiro, foram detectados coliformes totais em amostra de 250 ml.

A água é produzida pela GEPF Agroindústria Ltda., empresa localizada em Engenheiro Paulo de Frontin (RJ). De acordo com a legislação sanitária, águas minerais envasadas não devem apresentar coliformes em amostras de 250 ml.