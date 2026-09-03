O ex-banqueiro Daniel Vorcaro afirmou à Polícia Federal que deseja “falar muito mais” no inquérito que investiga o Banco Master. Ele deu a declaração ao depor em videoconferência na última sexta-feira, e indica disposição para colaborar com as investigações.

Leia mais: Vorcaro perguntou a Moraes sobre sair do país antes de ação da PF

Segundo apuração do analista de Segurança Pública Elijonas Maia, exibida no Live CNN desta quarta-feira (2), o advogado de Vorcaro, Daniel Bialski, já havia informado à PF, na semana anterior, o interesse em retomar as negociações para uma delação premiada. Essa é a terceira tentativa, após duas propostas rejeitadas.