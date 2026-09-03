04 de setembro de 2026
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DEPOIMENTO

Vorcaro diz que quer "falar muito mais" à Polícia Federal

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução via CNN
A PF demonstra ceticismo sobre a nova negociação de delação premiada.
A PF demonstra ceticismo sobre a nova negociação de delação premiada.

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro afirmou à Polícia Federal que deseja “falar muito mais” no inquérito que investiga o Banco Master. Ele deu a declaração ao depor em videoconferência na última sexta-feira, e indica disposição para colaborar com as investigações.

Leia mais: Vorcaro perguntou a Moraes sobre sair do país antes de ação da PF

Segundo apuração do analista de Segurança Pública Elijonas Maia, exibida no Live CNN desta quarta-feira (2), o advogado de Vorcaro, Daniel Bialski, já havia informado à PF, na semana anterior, o interesse em retomar as negociações para uma delação premiada. Essa é a terceira tentativa, após duas propostas rejeitadas.

A PF, porém, demonstra ceticismo sobre a nova negociação. De acordo com a apuração, investigadores apontam divergências entre as declarações de Vorcaro e informações obtidas durante a investigação. Uma fonte citada por Elijonas afirmou que há suspeita de que o ex-banqueiro tenha mentido no depoimento.

Durante a oitiva, Vorcaro negou ter recebido informações sigilosas de servidores do Banco Central sobre a situação do Master e as negociações com o BRB. Mensagens já apreendidas pela PF, no entanto, indicam que ele tinha conhecimento de informações repassadas por contatos dentro da instituição.

Em uma das mensagens, enviada a um número atribuído ao ministro Alexandre de Moraes, Vorcaro menciona uma reunião entre investigadores da PF e o Banco Central e afirma que seus contatos na instituição, chamados por ele de “a turma”, o mantinham informado sobre possíveis medidas contra o banco.

A PF ainda não respondeu à defesa nem a Vorcaro sobre a possibilidade de retomada das tratativas. O ex-banqueiro está preso na Papudinha há dois meses, enquanto os advogados avaliam os próximos passos.

Com informações da CNN Brasil.

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