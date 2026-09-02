A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou a apreensão de todos os produtos da marca United Labz. A medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (1º).

Segundo a agência, os medicamentos são fabricados por uma empresa desconhecida e não têm registro, notificação ou cadastro sanitário. A decisão proíbe a fabricação, armazenamento, distribuição, comercialização, importação, propaganda, transporte e uso de todos os produtos da marca.

Em seu site, a United Labz se descreve como uma companhia americana localizada em Delaware e afirma trabalhar com medicamentos voltados ao controle de peso, principalmente tirzepatida e retatrutida. "Todos os nossos processos seguem rigorosamente as normas da Anvisa", diz o site.