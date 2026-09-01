Após dias de calor acima do normal para a época do ano no estado de São Paulo, a chegada de uma frente fria nesta terça-feira (1º) vai mudar completamente o cenário climático dos paulistas.

Por isso, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, para tempestades em grande parte das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com indicação de chuva de 20 mm a 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, o primeiro dia de setembro já deve começar na região metropolitana da capital com pancadas isoladas de chuva no decorrer da madrugada e no período da manhã.