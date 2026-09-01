Alerta para chuva continua nesta 3ª no estado de SP
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Após dias de calor acima do normal para a época do ano no estado de São Paulo, a chegada de uma frente fria nesta terça-feira (1º) vai mudar completamente o cenário climático dos paulistas.
Por isso, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, para tempestades em grande parte das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com indicação de chuva de 20 mm a 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo.
Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, o primeiro dia de setembro já deve começar na região metropolitana da capital com pancadas isoladas de chuva no decorrer da madrugada e no período da manhã.
A previsão é que as precipitações ganhem força entre a tarde e a noite, com risco de queda de granizo e rajadas de vento que podem superar os 50 km/h, o que aumenta o risco de queda de árvores, formação de alagamentos e transbordamento de córregos e rios da capital e cidades da região metropolitana.
Em relação às temperaturas, os termômetros devem registrar a mínima de 15°C na madrugada, enquanto a máxima não deve superar os 21°C.
Quem também emitiu um boletim de mau tempo foi a Defesa Civil estadual, destacando que o avanço do sistema deve provocar temporais em diferentes áreas do território paulista, com possibilidade de chuva forte, descargas elétricas, granizo e rajadas de vento que podem superar os 75 km/h.
O órgão estadual diz, em nota, que a condição meteorológica exige atenção especial na região metropolitana da capital, Baixada Santista, litoral norte, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, serra da Mantiqueira e nas regiões de Itapeva, Registro, Sorocaba, Campinas, Ribeirão Preto, Barretos, Franca e Presidente Prudente, onde há maior potencial para ventos intensos.
Nas demais áreas do estado, também são esperadas rajadas expressivas associadas à passagem da frente fria e à formação de tempestades.
"Os ventos fortes podem provocar queda de árvores, destelhamentos, interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos em estruturas vulneráveis e impactos na mobilidade urbana e nas operações portuárias. Nas regiões que já registraram ocorrências no fim de semana, a previsão de novos episódios de chuva e vento reforça o alerta para o agravamento dos impactos", destaca a Defesa Civil.
Na linha do órgão estadual, a Marinha do Brasil também emitiu um boletim informando que a passagem da frente fria poderá provocar ressaca entre as cidades de Mostardas (RS) e Florianópolis (SC), com ondas de até 3,5 metros de altura entre a manhã desta terça e a noite de quarta (2).
O mesmo sistema também poderá provocar ressaca entre as cidades de Santos e Campos dos Goytacazes (RJ), com ondas de até 3 metros de altura entre a madrugada de quarta e a manhã de quinta (3).