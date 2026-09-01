Uma mulher procurou a polícia após desconfiar do comportamento do namorado, verificar o celular dele e se deparar com material de pornografia infantil. Segundo a Polícia Civil, o homem foi preso temporariamente na sexta-feira (28), em São Paulo.

De acordo com a investigação, os dois mantinham relacionamento havia sete meses. Após a denúncia, policiais passaram a apurar a participação do suspeito em grupos no Telegram e solicitaram à Justiça autorização para apreender o aparelho.

Durante a análise do celular, foram encontrados quase 100 GIFs e figurinhas com conteúdo sexual envolvendo bebês, crianças e adolescentes. Parte do material, segundo a polícia, consistia em desenhos ou conteúdos aparentemente produzidos ou manipulados digitalmente, inclusive com inteligência artificial.