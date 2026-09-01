Representantes dos governos do Brasil e dos Estados Unidos retomaram nessa segunda-feira (31) as negociações sobre as tarifas impostas a produtos brasileiros. A reunião foi realizada poucos dias após a conversa por telefone entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump.

Leia mais: Brasil e EUA retomam negociação sobre tarifaço

Segundo o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, Trump orientou a equipe norte-americana a trabalhar pela construção de um acordo com o Brasil.