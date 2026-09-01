Representantes dos governos do Brasil e dos Estados Unidos retomaram nessa segunda-feira (31) as negociações sobre as tarifas impostas a produtos brasileiros. A reunião foi realizada poucos dias após a conversa por telefone entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump.
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Segundo o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, Trump orientou a equipe norte-americana a trabalhar pela construção de um acordo com o Brasil.
Rosa afirmou que os dois países buscam um entendimento abrangente para retirar as tarifas. O ministro também disse estar otimista com o avanço das negociações.
Um dos temas discutidos foi o Pix. De acordo com Rosa, o governo brasileiro não negocia mudanças no sistema de pagamentos. “O Pix é um patrimônio do Brasil. Mais de 80% dos brasileiros usam Pix”, afirmou.
Os Estados Unidos aplicaram neste ano tarifas adicionais de 25% e 12,5% sobre produtos brasileiros. Dependendo da mercadoria, as duas cobranças podem ser aplicadas simultaneamente, elevando a tarifa a até 37,5%.
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, também participou da reunião. Rosa informou que novas discussões técnicas serão realizadas para definir as bases de um possível acordo.
Com informações do Metrópoles.