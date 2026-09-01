O estudante de história da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) agredido coletivamente no último dia 25, acusado por outros alunos de fazer apologia do nazismo, afirmou que não compactua com ideais fascistas e nazistas e que se identifica com o marxismo.

O caso aconteceu nos corredores do IFCS (Instituto de Filosofia e Ciências Sociais), no centro.

"Não sou nazista. Sou um estudioso do tema nazismo, seja no Brasil, seja na Europa. Meu interesse é puramente acadêmico", afirmou Diego Araujo em entrevista ao jornalista Pedro Doria, do Canal Meio, no sábado (25).