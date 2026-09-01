A intensificação do El Niño promete potencializar as ocorrências de arboviroses como dengue, chikungunya e febre amarela, além de doenças diarreicas, leptospirose e hepatite A.

É provável que o fenômeno —responsável pelo aquecimento anormal das águas do oceano Pacífico— também agrave doenças crônicas, cardiovasculares e renais, bem como as condições respiratórias, e aumente o risco de desidratação.

Segundo a Noaa (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica) dos Estados Unidos, o evento climático está em patamar forte e deverá evoluir para muito forte (super El Niño) já a partir de setembro.