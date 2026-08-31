Segundo os relatos, trechos de publicações no Facebook e Instagram aparecem nas mensagens atribuídas a pessoas mortas. Há também casos em que as cartas apresentam nomes de pessoas que não existem, informações incorretas e fatos incompatíveis com a história dos familiares.

Uma investigação jornalística do Metrópoles reúne relatos de pessoas que acusam a médium Maira Rocha de produzir cartas psicografadas com informações encontradas em redes sociais, boletins de ocorrência e outras fontes públicas.

Uma das famílias identificou em uma carta trechos semelhantes a publicações antigas da falecida, além de informações sobre parentes encontradas em comunidades do Facebook. Em outro caso, a mensagem afirmou que uma mulher havia participado do casamento do filho em espírito, embora ela ainda estivesse viva na época da cerimônia.

A Federação Espírita do Distrito Federal (FEDF) informou ter recebido denúncias de pessoas que se sentiram lesadas. A entidade orientou o público a procurar instituições espíritas de credibilidade e alertou para abordagens que exploram a vulnerabilidade de pessoas enlutadas.

A Polícia Civil do Distrito Federal confirmou a existência de inquérito para apurar fatos relacionados à médium. A investigação tramita na 11ª Delegacia de Polícia e está em andamento.