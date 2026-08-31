02 de setembro de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
CHARLATANISMO

Médium forjava psicografias com informações de redes sociais

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução via Metrópoles
Uma das famílias identificou em uma carta trechos semelhantes a publicações antigas da falecida.
Uma das famílias identificou em uma carta trechos semelhantes a publicações antigas da falecida.

Uma investigação jornalística do Metrópoles reúne relatos de pessoas que acusam a médium Maira Rocha de produzir cartas psicografadas com informações encontradas em redes sociais, boletins de ocorrência e outras fontes públicas.

Leia também: Com aluna e orientadora mortas, Unicamp faz 1ª defesa póstuma

Segundo os relatos, trechos de publicações no Facebook e Instagram aparecem nas mensagens atribuídas a pessoas mortas. Há também casos em que as cartas apresentam nomes de pessoas que não existem, informações incorretas e fatos incompatíveis com a história dos familiares.

Uma das famílias identificou em uma carta trechos semelhantes a publicações antigas da falecida, além de informações sobre parentes encontradas em comunidades do Facebook. Em outro caso, a mensagem afirmou que uma mulher havia participado do casamento do filho em espírito, embora ela ainda estivesse viva na época da cerimônia.

A Federação Espírita do Distrito Federal (FEDF) informou ter recebido denúncias de pessoas que se sentiram lesadas. A entidade orientou o público a procurar instituições espíritas de credibilidade e alertou para abordagens que exploram a vulnerabilidade de pessoas enlutadas.

A Polícia Civil do Distrito Federal confirmou a existência de inquérito para apurar fatos relacionados à médium. A investigação tramita na 11ª Delegacia de Polícia e está em andamento.

Procurada pelo Metrópoles, Maira Rocha não respondeu às acusações até a publicação da reportagem.

Com informações do Metrópoles.

Comentários

Comentários