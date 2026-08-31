31 de agosto de 2026
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LUTO NO JORNALISMO

Jornalista Carlos Monforte morre aos 77 anos

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Wander Malagrine/Memória Globo
Formado em Comunicação pela Faculdade de Comunicação de Santos, em 1972, Monforte trabalhou nos jornais A Tribuna, de Santos, e O Estado de S. Paulo antes de ingressar na Globo.
Formado em Comunicação pela Faculdade de Comunicação de Santos, em 1972, Monforte trabalhou nos jornais A Tribuna, de Santos, e O Estado de S. Paulo antes de ingressar na Globo.

O jornalista Carlos Monforte morreu aos 77 anos. A informação foi confirmada pela família à TV Globo. A causa da morte e os detalhes do sepultamento não foram divulgados.

Formado em Comunicação pela Faculdade de Comunicação de Santos, em 1972, Monforte trabalhou nos jornais A Tribuna, de Santos, e O Estado de S. Paulo antes de ingressar na Globo, em 1978.

Na emissora, começou como repórter local e produziu reportagens para o Jornal Nacional e o Fantástico. Também cobriu episódios como as greves de metalúrgicos do ABC Paulista.

Em 1982, assumiu a editoria de política do Jornal da Globo e passou a editar e apresentar o Bom Dia São Paulo. No ano seguinte, tornou-se editor-chefe e apresentador do Bom Dia Brasil, onde permaneceu por nove anos.

Monforte também trabalhou na GloboNews, onde atuou no Espaço Aberto, coordenou a emissora em Brasília e apresentou o Jornal das Dez. Ele deixou a Globo em 2016.

Com informações do g1.

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