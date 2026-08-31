O jornalista Carlos Monforte morreu aos 77 anos. A informação foi confirmada pela família à TV Globo. A causa da morte e os detalhes do sepultamento não foram divulgados.

Formado em Comunicação pela Faculdade de Comunicação de Santos, em 1972, Monforte trabalhou nos jornais A Tribuna, de Santos, e O Estado de S. Paulo antes de ingressar na Globo, em 1978.

Na emissora, começou como repórter local e produziu reportagens para o Jornal Nacional e o Fantástico. Também cobriu episódios como as greves de metalúrgicos do ABC Paulista.