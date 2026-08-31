01 de setembro de 2026
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PROPAGANDA

TSE suspende peça em que Flávio é chamado de funcionário fantasma

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Campanha PT
A peça publicitária afirma que Flávio foi funcionário fantasma durante o período em que atuou como servidor público.
A peça publicitária afirma que Flávio foi funcionário fantasma durante o período em que atuou como servidor público.

A ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou nesse domingo (30) a suspensão imediata da propaganda da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que apresenta o suposto “currículo” de Flávio Bolsonaro (PL).

Exibida pela primeira vez na televisão no sábado (29), a peça acusa Flávio de ter sido “funcionário fantasma” durante o período em que atuou como servidor público, de envolvimento no caso das rachadinhas e de outras irregularidades.

Na decisão, Aranha afirmou que a propaganda ultrapassa os limites da crítica política ao associar o candidato a organizações criminosas sem apresentar dados concretos ou imputações jurídicas que sustentem as afirmações.

A ministra também destacou que a peça menciona a denúncia contra Flávio no caso das rachadinhas, mas omite que ela foi arquivada e não resultou em condenação. Para Aranha, a apresentação cria uma “grave descontextualização” e pode induzir o eleitor a erro.

Lula e sua coligação ficam impedidos de divulgar novamente o material até o julgamento do mérito. Flávio também pediu direito de resposta, e a ministra determinou que ele apresente o texto em 24 horas.

Com informações da CNN Brasil.

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