A ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou nesse domingo (30) a suspensão imediata da propaganda da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que apresenta o suposto “currículo” de Flávio Bolsonaro (PL).

Exibida pela primeira vez na televisão no sábado (29), a peça acusa Flávio de ter sido “funcionário fantasma” durante o período em que atuou como servidor público, de envolvimento no caso das rachadinhas e de outras irregularidades.

Na decisão, Aranha afirmou que a propaganda ultrapassa os limites da crítica política ao associar o candidato a organizações criminosas sem apresentar dados concretos ou imputações jurídicas que sustentem as afirmações.