A ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou nesse domingo (30) a suspensão imediata da propaganda da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que apresenta o suposto “currículo” de Flávio Bolsonaro (PL).
Exibida pela primeira vez na televisão no sábado (29), a peça acusa Flávio de ter sido “funcionário fantasma” durante o período em que atuou como servidor público, de envolvimento no caso das rachadinhas e de outras irregularidades.
Na decisão, Aranha afirmou que a propaganda ultrapassa os limites da crítica política ao associar o candidato a organizações criminosas sem apresentar dados concretos ou imputações jurídicas que sustentem as afirmações.
A ministra também destacou que a peça menciona a denúncia contra Flávio no caso das rachadinhas, mas omite que ela foi arquivada e não resultou em condenação. Para Aranha, a apresentação cria uma “grave descontextualização” e pode induzir o eleitor a erro.
Lula e sua coligação ficam impedidos de divulgar novamente o material até o julgamento do mérito. Flávio também pediu direito de resposta, e a ministra determinou que ele apresente o texto em 24 horas.
Com informações da CNN Brasil.