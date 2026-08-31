O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesse domingo (30) que o petróleo proveniente do acordo firmado recentemente com a Venezuela será usado para recompor a Reserva Estratégica de Petróleo americana.
Em publicação na rede Truth Social, Trump disse que o processo de reabastecimento começará em breve. A reserva armazenava cerca de 290 milhões de barris em 21 de agosto, próximo do menor nível em 44 anos.
O acordo anunciado na sexta-feira (28) prevê investimentos para recuperar a indústria petrolífera venezuelana e o desenvolvimento de 17 campos estratégicos, com meta inicial de produção de 1,5 milhão de barris por dia.
Segundo a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, o acordo tem duração de 25 anos e prevê a manutenção da propriedade e da soberania venezuelanas sobre os recursos naturais. O plano também inclui oito novos blocos de exploração.
Ainda não está definido quando o acordo poderá gerar petróleo suficiente para recompor a reserva americana ou produzir efeitos no mercado de combustíveis dos EUA.
Com informações da Al Jazeera e da Reuters.