O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesse domingo (30) que o petróleo proveniente do acordo firmado recentemente com a Venezuela será usado para recompor a Reserva Estratégica de Petróleo americana.

Em publicação na rede Truth Social, Trump disse que o processo de reabastecimento começará em breve. A reserva armazenava cerca de 290 milhões de barris em 21 de agosto, próximo do menor nível em 44 anos.

O acordo anunciado na sexta-feira (28) prevê investimentos para recuperar a indústria petrolífera venezuelana e o desenvolvimento de 17 campos estratégicos, com meta inicial de produção de 1,5 milhão de barris por dia.