A fortuna de Elon Musk alcançou US$ 870 bilhões, cerca de R$ 4,5 trilhões, segundo a Forbes. O patrimônio supera o Produto Interno Bruto (PIB) de 11 dos 12 países da América do Sul, ficando abaixo apenas do PIB brasileiro, estimado em US$ 2,28 trilhões.

Sua riqueza aumentou após a abertura de capital da SpaceX, empresa de foguetes e satélites. Musk detém cerca de 38% da companhia, avaliada atualmente em US$ 1,9 trilhão.

Em julho, a SpaceX estreou na Bolsa americana com avaliação de US$ 2 trilhões. Musk chegou a ultrapassar US$ 1 trilhão em patrimônio após a operação, mas a fortuna recuou posteriormente com a queda das ações.