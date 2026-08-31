Três homens foram presos suspeitos de matar uma mulher de 70 anos em Jaíba, no norte de Minas Gerais, e usar o cartão bancário dela após o crime. Segundo a investigação, uma das compras incluiu a machadinha usada contra a vítima, além da pá utilizada para enterrar o corpo.

Ramona Irene, moradora de Presidente Prudente (SP), viajou até Minas Gerais para encontrar um dos suspeitos, com quem mantinha relacionamento. Segundo depoimento de um dos envolvidos, ela foi estrangulada e atingida na nuca com a machadinha.

Os suspeitos levaram o corpo para uma área rural de Jaíba, onde tentaram queimá-lo e o enterraram numa cova rasa.