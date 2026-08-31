01 de setembro de 2026
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ASSASSINATO

Suspeitos compram pá com cartão de vítima para enterrá-la

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/PCMG
Ramona Irene, moradora de Presidente Prudente (SP), viajou até Minas Gerais para encontrar um dos suspeitos, com quem mantinha relacionamento.
Ramona Irene, moradora de Presidente Prudente (SP), viajou até Minas Gerais para encontrar um dos suspeitos, com quem mantinha relacionamento.

Três homens foram presos suspeitos de matar uma mulher de 70 anos em Jaíba, no norte de Minas Gerais, e usar o cartão bancário dela após o crime. Segundo a investigação, uma das compras incluiu a machadinha usada contra a vítima, além da pá utilizada para enterrar o corpo.

Ramona Irene, moradora de Presidente Prudente (SP), viajou até Minas Gerais para encontrar um dos suspeitos, com quem mantinha relacionamento. Segundo depoimento de um dos envolvidos, ela foi estrangulada e atingida na nuca com a machadinha.

Os suspeitos levaram o corpo para uma área rural de Jaíba, onde tentaram queimá-lo e o enterraram numa cova rasa.

Movimentações bancárias realizadas depois do desaparecimento ajudaram a polícia a identificar os locais onde os suspeitos fizeram compras. As informações permitiram localizar e prender os três envolvidos.

Com informações do Metrópoles

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