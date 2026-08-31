Um bebê de cinco meses morreu atingido por golpes de foice durante invasão a uma moradia em Aral Moreira (MS), na madrugada desse domingo (30). A mãe da criança também foi ferida e recebeu atendimento médico.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito invadiu o imóvel por volta das 2h para se vingar do pai do bebê, que queimou sua motocicleta anteriormente. Uma criança de cinco anos que estava na casa fugiu para o matagal e pediu ajuda.

O pai do bebê também estava ali, mas afirmou à polícia que não presenciou o ataque. Conforme o boletim de ocorrência, ele estava alcoolizado e não foi ouvido naquele momento.