01 de setembro de 2026
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VINGANÇA

Assassino invade moradia e mata bebê de 5 meses com foice

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PCMS
Segundo a Polícia Civil, o suspeito invadiu o imóvel para se vingar do pai do bebê.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito invadiu o imóvel para se vingar do pai do bebê.

Um bebê de cinco meses morreu atingido por golpes de foice durante invasão a uma moradia em Aral Moreira (MS), na madrugada desse domingo (30). A mãe da criança também foi ferida e recebeu atendimento médico.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito invadiu o imóvel por volta das 2h para se vingar do pai do bebê, que queimou sua motocicleta anteriormente. Uma criança de cinco anos que estava na casa fugiu para o matagal e pediu ajuda.

O pai do bebê também estava ali, mas afirmou à polícia que não presenciou o ataque. Conforme o boletim de ocorrência, ele estava alcoolizado e não foi ouvido naquele momento.

Após o crime, o suspeito deixou o local, confessou os atos a moradores e fugiu para o Paraguai. O caso é investigado como homicídio e tentativa de homicídio.

Com informações do Metrópoles.

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