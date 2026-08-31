O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) se reuniu nesse domingo (30), em São Paulo, com Gustavo Villatoro, ministro da Justiça e Segurança Pública de El Salvador. Após o encontro, Flávio elogiou as políticas de segurança do governo de Nayib Bukele e defendeu o aumento da população carcerária no Brasil.

“Tem pouco preso no Brasil, tinha que ter mais”, afirmou. O candidato disse ainda que pretende criar mais de 500 mil vagas em presídios e aumentar as penas para crimes como roubo de celular e comércio.

Flávio também afirmou que a implementação de mudanças na legislação brasileira depende da eleição de mais deputados e senadores alinhados ao presidente. Ele não citou, na declaração, as críticas e denúncias relacionadas a violações de direitos humanos durante o governo Bukele.