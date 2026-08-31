Um incêndio atingiu neste domingo (30) a casa do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, no Lago Sul, em Brasília.

Segundo o tribunal, o fogo começou após o vazamento no botijão de gás ligado a um forno na área externa da residência. As chamas foram agravadas pelo telhado de acrílico do local.

Nunes Marques estava na casa com a família no momento do incidente. Segundo a assessoria do TSE, todos estão bem.