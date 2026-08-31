01 de setembro de 2026
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VAZAMENTO DE GÁS

Casa do presidente do TSE pega fogo; família estava presente

Por | da Rede Sampi
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Reprodução/Marcelo Camargo/Agência Brasil
Nunes Marques estava na casa com a família no momento do incidente.
Nunes Marques estava na casa com a família no momento do incidente.

Um incêndio atingiu neste domingo (30) a casa do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, no Lago Sul, em Brasília.

Segundo o tribunal, o fogo começou após o vazamento no botijão de gás ligado a um forno na área externa da residência. As chamas foram agravadas pelo telhado de acrílico do local.

Nunes Marques estava na casa com a família no momento do incidente. Segundo a assessoria do TSE, todos estão bem.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o incêndio em 40 minutos.

Com informações do SBT News

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