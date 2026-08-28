Uma professora da rede pública do Distrito Federal foi detida após dar um tapa no rosto de uma policial militar durante uma confusão na Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo, na terça-feira (25).

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Joelma Barbosa de Oliveira Fernandes, de 47 anos, participava do evento quando duas mulheres começaram a discutir e trocar agressões. Durante a intervenção da Polícia Militar para controlar a situação, a professora, que aparece de macacão branco nas imagens, atingiu uma das policiais.