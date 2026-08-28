Uma professora da rede pública do Distrito Federal foi detida após dar um tapa no rosto de uma policial militar durante uma confusão na Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo, na terça-feira (25).
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Joelma Barbosa de Oliveira Fernandes, de 47 anos, participava do evento quando duas mulheres começaram a discutir e trocar agressões. Durante a intervenção da Polícia Militar para controlar a situação, a professora, que aparece de macacão branco nas imagens, atingiu uma das policiais.
Após a agressão, Joelma foi presa em flagrante por injúria racial, desacato e resistência, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Ela foi encaminhada ao Plantão da Delegacia Seccional de Barretos e ficou à disposição da Justiça.
A Secretaria de Educação do DF informou que a servidora está afastada das atividades por licença médica desde 17 de agosto. Caso seja notificada sobre o episódio, a pasta informou que encaminhará as informações à Corregedoria para as providências administrativas cabíveis.
Com informações do Metrópoles.
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