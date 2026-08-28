A população estimada do Brasil chegou a 214,2 milhões de pessoas em 1º de julho de 2026, disse o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta sexta-feira (28).

O número de habitantes teve crescimento de 0,37% se comparado ao de 2025 (213,4 milhões), quando a variação foi levemente superior (0,39%).

As estimativas do país já estavam disponíveis desde agosto de 2024. À época, o IBGE atualizou as previsões para o total de moradores no período de 2000 a 2070. O instituto, contudo, detalha essas estatísticas a cada ano com a inclusão dos contingentes dos municípios.