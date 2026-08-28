Uma mulher de 36 anos, grávida de sete meses e com diabetes, foi resgatada pela polícia depois de ter sido mantida por nove meses sob cárcere privado e violência praticados pelo companheiro, no Distrito Federal. O resgate foi realizado na segunda-feira (24), em uma granja no Incra 9, em Ceilândia.

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Segundo a investigação, Rafael Sousa Rios, de 37 anos, pai do bebê, manteve a mulher isolada e controlava sua rotina e comunicação. Ele quebrou o celular da companheira e impediu que ela tivesse acompanhamento médico e pré-natal durante a gestação.