Uma mulher de 36 anos, grávida de sete meses e com diabetes, foi resgatada pela polícia depois de ter sido mantida por nove meses sob cárcere privado e violência praticados pelo companheiro, no Distrito Federal. O resgate foi realizado na segunda-feira (24), em uma granja no Incra 9, em Ceilândia.
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Segundo a investigação, Rafael Sousa Rios, de 37 anos, pai do bebê, manteve a mulher isolada e controlava sua rotina e comunicação. Ele quebrou o celular da companheira e impediu que ela tivesse acompanhamento médico e pré-natal durante a gestação.
Após o resgate, a vítima recebeu atendimento médico e descobriu que os batimentos cardíacos do bebê estavam acima do normal. Ela também relatou ter sofrido agressões na região da barriga durante a gravidez.
De acordo com a polícia, a violência sexual incluía episódios de tortura. Rafael derramou cera de vela quente sobre as pernas da companheira durante relações sexuais, além de gravar os atos e usar as imagens para ameaçá-la.
A denúncia que levou os investigadores até a vítima foi recebida anonimamente em 17 de agosto. Policiais localizaram o imóvel e fizeram o resgate uma semana depois. Rafael foi preso em flagrante.
Após audiência de custódia, a prisão preventiva foi decretada. Ele está detido no Complexo Penitenciário da Papuda e responde por cárcere privado, injúria, lesão corporal, dano qualificado e estupro.
Segundo a investigação, Rafael já tinha registros relacionados à Lei Maria da Penha no Maranhão, incluindo ocorrências envolvendo uma ex-companheira e a ex-sogra.
Com informações do Metrópoles.