O documento aponta que a maioria das infecções ocorreu dentro da unidade, mas que os quatro primeiros casos foram registrados em pacientes transferidos de outras unidades.

Um surto de bactérias multirresistentes foi registrado em um hospital estadual do Rio Grande do Norte. Entre maio e julho deste ano, foram infectados 15 pacientes internados no Hospital Regional Alfredo Mesquita Filho, em Macaíba, na região metropolitana de Natal. Oito deles morreram, de acordo com relatório do Núcleo de Segurança do Paciente da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) concluído neste mês.

As bactérias identificadas no hospital são a Pseudomonas aeruginosa, a Acinetobacter baumannii e a Klebsiella pneumoniae. Um dos pacientes, infectado por duas delas enquanto estava na UTI, morreu em 22 de julho. A última morte ocorreu em 28 de julho.

No dia 14 de junho foi registrada a primeira infecção ocorrida dentro do hospital, ainda segundo o relatório, que aponta um "cenário grave de infecções e colonizações, culminando na ocorrência de oito óbitos". A secretaria afirma, no entanto, que as mortes estão sendo investigadas e ainda não é possível concluir que têm relação com as bactérias.

A contaminação é atribuída a uma série de falhas estruturais, operacionais e assistenciais do hospital. Segundo o relatório da Sesap, equipes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e do Núcleo de Segurança do Pacientes identificaram "severa fragilidade operacional e processual" na UTI e na Clínica Médica, os dois setores afetados na unidade.