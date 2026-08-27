A Justiça do Trabalho manteve a demissão por justa causa de um trabalhador de Belo Horizonte que prestou serviços para outro empregador durante o período de afastamento médico. Publicações feitas por ele no status do WhatsApp foram usadas como prova pela empresa.

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O trabalhador estava afastado entre 30 de julho e 1º de agosto de 2024, por atestado médico. Em postagem, mostrou uma motocicleta acompanhada da frase “Bora começar os trabalhos, né”. Horas depois, publicou a foto de uma pizza com a legenda “Merecido, né”.