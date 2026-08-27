29 de agosto de 2026
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JUSTA CAUSA

'Zap' delata homem que trocou de emprego durante licença médica

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução via tudocelular/Imagem ilustrativa
Publicações feitas pelo trabalhador no status do WhatsApp foram usadas como prova pela empresa.
Publicações feitas pelo trabalhador no status do WhatsApp foram usadas como prova pela empresa.

A Justiça do Trabalho manteve a demissão por justa causa de um trabalhador de Belo Horizonte que prestou serviços para outro empregador durante o período de afastamento médico. Publicações feitas por ele no status do WhatsApp foram usadas como prova pela empresa.

Leia mais: Justiça reverte justa causa por 4 minutos extras de trabalho

O trabalhador estava afastado entre 30 de julho e 1º de agosto de 2024, por atestado médico. Em postagem, mostrou uma motocicleta acompanhada da frase “Bora começar os trabalhos, né”. Horas depois, publicou a foto de uma pizza com a legenda “Merecido, né”.

A empresa, do setor de cosméticos e higiene pessoal, afirmou que as imagens indicavam prestação de serviços durante a licença. A 23ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte manteve a justa causa, e a decisão foi confirmada pela Nona Turma do TRT de Minas Gerais.

Para os julgadores, ficou comprovado que o trabalhador atuou para outro empregador durante o afastamento, configurando quebra de confiança e violação da boa-fé. O processo foi arquivado definitivamente.

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